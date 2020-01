Der katholische Frauenbund Tannheim lädt am Mittwoch, 22. Januar, 9 Uhr, zum Frauenfrühstück ins Pfarrgemeindehaus St. Martin in Tannheim ein. Das Frühstück steht unter dem Motto „Lachen ist gesund“. Zu Gast ist die Allgäuer Schriftstellerin und Mundartdichterin Waltraud Mair. Anmeldungen nimmt Roswitha Blenk, Telefon 08395/1598, entgegen. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 19. Januar. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben.