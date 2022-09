Motorradfahrer prallt auf Traktor

Wegen missachteter Vorfahrt hat sich am Montag zwischen Tannheim und Mooshausen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 14.30 Uhr ein 49-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger von der Mooshauser Straße nach rechts auf die L260 Richtung Mooshausen abbiegen. Dabei übersah der Traktorfahrer wohl einen 74-Jährigen, der mit einem Motorrad unterwegs war. Der 74-Jährige, der von Tannheim in Richtung Mooshausen fuhr, hatte Vorfahrt, konnte aber nicht mehr bremsen und prallte mit seinem Motorrad auf den Traktor. Der Biker erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Den genauen Hergang des Unfalls klärt nun der Verkehrsdienst Laupheim des Polizeipräsidiums Ulm. Sie schätzen den Schaden auf 20 000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Motorrad an der Unfallstelle.