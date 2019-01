Montessori-Schule: Informationsabend am 23. Januar

Die Montessori-Schule Illertal in Tannheim, Rathausplatz 6, lädt am Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr zum nächsten Informationsabend über die Montessori-Pädagogik ein.

Die Montessori-Schule in Tannheim führt von der Vorschule bis zur zehnten Klasse, Abitur wird nach Angaben der Montessori-Schule in Kooperation angeboten. Weitere Informationen zur Schule gibt es unter Telefon 08395/911288, per E-Mail an info@montessori-illertal.de oder unter www.montessori-illertal.de.