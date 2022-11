Mobiles Impfteam macht am 15. November in Tannheim Station

Das mobile Impfteam des DRK-Kreisverbands Biberach kommt nach Tannheim. Am Dienstag, 15. November, besteht die Möglichkeit, sich zwischen 17 und 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Das mobile Impfteam des DRKs Kreisverbands bietet im Auftrag des Landratsamtes Biberach die Impf- und Test-Aktion an. Geimpft wird mit allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen für die Grundimmunisierung ab dem fünften Lebensjahr und die Auffrischimpfung (Booster) ab dem zwölften Lebensjahr, auch die neuen Omikron-Impfstoffe BA.1 und BA.4-5 stehen zur Verfügung. Zusätzlich bietet das DRK Biberach einen Antikörpertest (kostenpflichtig 20 Euro) an mit Beratung und eventuell anschließender Impfung.

Jeder, der will, kann ohne vorherige Anmeldung ins Dorfgemeinschaftshaus kommen. Zur Impfung sollten lediglich der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden. Unterstützt wird das mobile Impfteam von Helfern der Gemeinde Tannheim.

Vorab kann der Aufklärungs- sowie Anamnesebogen online auf der DRK-Homepage www.drk-bc.de/start/impftermine heruntergeladen, ausgefüllt und zu Hause ausgedruckt werden.