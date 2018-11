Mit Kampfgeist zum Erfolg

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der Heimspieltag der Faustballerinnen des SV Tannheim in der 1. Bundesliga Süd zu Ende gegangen. Gegen den TV Stammheim gewannen die SVT-Frauen in vier Sätzen, auch gegen den TSV Calw gelang den Gastgeberinnen ein Satzgewinn.

Motiviert und ehrgeizig gingen die Tannheimerinnen das erste Spiel gegen den TV Stammheim an. Für den SVT gab es nur ein Ziel: wieder einen Sieg einzufahren. Lena Pieper und Klara Mahle machten größtenteils fehlerfreie Angaben und punkteten ein ums andere Mal. Die Stammheimerinnen hielten mit einer soliden Abwehrleistung dagegen und versenkten den Ball ebenso oft auf Tannheimer Seite. Am Ende bewahrte der SVT die Ruhe und holte sich mit 11:9 den ersten Satz.

Auch die weiteren Durchgänge waren hart umkämpft, Stammheim konnte immer wieder über gezielte Angriffe auf die Vorderleute des SVT punkten. Zudem schlich sich wie schon so häufig Nervosität ins Spiel der Gastgeberinnen ein. Aufgrund zu vieler Leichtsinnsfehler des SVT holte sich Stammheim den zweiten Satz mit 11:9. Die Sätze drei (11:7) und vier (11:8) gingen aber wieder etwas deutlicher an die Heimmannschaft, die so einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren konnte. Zuspielerin Simone Hummel hatte daran erheblichen Anteil, da sie einige halblang gespielte Bälle abwehren konnte und somit den SVT-Angreiferinnen half.

Im Anschluss traf Stammheim auf den mit einigen Nationalspielerinnen gespickten TSV Calw. Einige Angabenfehler von Calw bescherten Stammheim zunächst einen überraschenden Satzerfolg. Danach ließ Calw jedoch nichts mehr anbrennen und gewann die Partie letztlich mit 3:1.

Zufrieden trotz Niederlage

Nun kam es zum Aufeinandertreffer des SV Tannheim und des TSV Calw. In der Woche zuvor hatte Tannheim noch haushoch verloren, doch diesmal zeigte sich das gesamte SVT-Team selbstbewusster. Von Beginn an wurde versucht, Calw schon bei der Angabe unter Druck zu setzen. Jede Tannheimerin kämpfte und gab alles für einen guten Aufbau. Carolin Seitz und Franziska Kohler fischten die angedrehten Bälle vor der Wand ab, Elena Harrer blieb im Zuspiel ruhig und Klara Mahle konnte mit wohlüberlegten Bällen punkten. Die Folge: Der SVT gewann Satz eins sicher mit 11:8. In Durchgang zwei brachten Startschwierigkeiten des SVT den TSV Calw schnell in Führung und der Satz ging schließlich klar mit 11:3 an die Gäste. Im dritten und vierten Durchgang drehte Tannheim noch mal auf und erkämpfte immer wieder schon verloren geglaubte Bälle. Calw hatte am Ende zwar dennoch das bessere Ende für sich(11:8, 11:8). Trotz der Niederlage gingen die Tannheimerinnen erhobenen Hauptes und zufrieden vom Feld.

An diesen positiven Spieltag will der Tabellenfünfte Tannheim nun am kommenden Sonntag anknüpfen, wenn es gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus Obernhausen (6.) und Pfungstadt (4.) geht. „Wenn wir es schaffen, ruhig zu bleiben und in unseren Spielaufbau zu kommen, können wir beide schlagen“, blickt Spielführerin Simone Hummel optimistisch voraus.