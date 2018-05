Meisterhaft klingen die Lieder der drei Damen

Das Pianohaus Ernle in Tannheim hat zu seinem Mai-Wochenende mit hochkarätiger Unterhaltungsmusik geladen. Gesang dreistimmig, Klavier und Bass, bunt gemischte Stile, die meisten Lieder selbst getextet und in Musik gesetzt. Mal frech, mal fröhlich, mal ironisch, aber immer phantasievoll – so kamen die „Grandes Dames“ der deutschen Jazzszene am Samstag daher. Und sie nennen sich: „Die drei Damen.“ Diese sind Sängerin Lisa Wahlandt, Pianistin Andrea Hermenau und Bassistin sowie Sängerin Christiane Öttl.

Das meiste ist bayerisch, schildert das dortige Leben wie es so vor sich hin lebt. Ihre Schilderungen sind spannend, ironisch – und sie können sich selbst auf den Arm nehmen. Sie kommen auch aus dem Freistaat, zwei aus Niederbayern, eine aus Oberbayern. Einige Songs sind auch Englisch, so der Steve-Miller-Song „Abracadabra“ von 1982, mit dem sie ihren Abend eröffnet haben. Sie können natürlich auch lyrisch, singen sehr weibliche romantisch-liebevolle Songs. Einer ihrer Titel heißt „Ein Stückerl vom Paradies.“ Auch die „Côte d’Azur“ wird besungen.

Sie plaudern über sich, wie sie wurden, was sie sind – das macht dann meist die Christiane Öttl. Augenzwinkernd besingt das Trio die Herausforderungen des Daseins. Es entsteht ein sympathischer Klang, immer wieder angereichert durch jazzig rhythmisierten Dreigesang. Sie können auch Männerlieder wie Grönemeyer. Dessen „Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich“ klingt aus weiblichen Kehlköpfen unnachahmlich ironisch. In einem Tango wünschen sie sich, Geld zu haben: „Wenn i amol reich bin.“ Tevje aus „Anatevka“ lässt grüßen. Und sie räumen ein: „Grantig bin i bloß a weng.“ Die drei Damen haben eine Fülle unterschiedlichster Chanson-Rhythmen drauf, eine weite Spanne zwischen Rap und weichem Softstil.

Nach der Pause wird es mit eindringlichen Texten und mit dem Ausdruck intensiven Lebensgefühls chansonhafter. Kaum vermeidbar heute das Animieren des Publikums zum Mitsingen, das machen fast alle vergleichbaren Gruppen. In Tannheim bekennen die Besucher unisono „Ich seh den Sternenhimmel.“ Und noch ein rührendes Goldfischlied. Fazit: Die drei waren ein Knüller. Der „Münchener Merkur“ schrieb vom „Dreifachen Fräuleinwunder!“. Das ist nur wenig übertrieben.

Am Vorabend hatte in Tannheim bereits Axel Zwingenberger, einer der renommiertesten Boogie- und Blues-Pianisten gastiert. Seine kongeniale Begleiterin war Lila Ammons, eine „Queen of Blue Notes“, Enkelin des berühmten Boogie-Woogie-Pianisten Albert Ammons. Der virtuose Tastenkünstler und Showman Axel und die temperamentvolle Lady Lila mit expressiver Stimme sind Emotion pur.

Und auch Martin Schmitt war am Sonntag wieder da. Der grandiose Pianist turnt im Höllentempo durch seine Improvisationen, zerpflückt Akkorde, führt sie in donnernden Riffs wieder zusammen. Schmitt, der charmante Virtuose an den Tasten hat sein Publikum im Griff, dirigiert schon mal das Mitsingen von Refrains. Gotthilf Fischer macht es nicht besser. Sein Stil ist unverwechselbar, Schlagfertigkeit und Virtuosentum imponieren auf exzeptionellem Niveau.