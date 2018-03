Liga-Präsident sieht Tannheim „doppelt bestraft“

Vorfreude und Begeisterung sind groß gewesen, inzwischen herrscht Katerstimmung bei den Faustballerinnen des SV Tannheim. Die gute Laune, sonst in diesen närrischen Tagen eigentlich Trumpf, war spätestens dann jähem Entsetzen gewichen, als feststand, dass der SVT als Ausrichter der deutschen Meisterschaft (DM) Anfang März selber nicht an diesen Titelkämpfen teilnehmen darf.

Geschuldet ist diese ungute Konstellation nicht zuletzt dem Regelwerk der Deutschen Faustball-Liga (DFBL). Hier ist festgelegt, dass neben drei Teams aus der Nordgruppe die zwei bestplatzierten Teams aus der 1. Bundesliga Süd der Frauen qualifiziert sind, plus der Ausrichter. Mit der Einschränkung, dass dieser (also der SVT) nicht absteigen darf. Was aber letztlich passiert ist: Tannheim verlor am letzten Spieltag (SZ berichtete) beide Partien. Was weiter nicht schlimm gewesen wäre, wenn die übrigen Partien „normal“ verlaufen wären. Die Tabellenkonstellation vor den abschließenden Spielen aber hat geradezu zur Unsportlichkeit verführt. Zumindest aber nährten die Ergebnisse den Verdacht, als sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen.

Kuriose Situation

Zu erwarten war nämlich, dass der Tabellenvorletzte TV Obernhausen seine Partien gegen den haushohen Favoriten TSV Calw und gegen den TV Eibach verlieren und damit absteigen würde. Am Ende aber gewannen die Obernhauserinnen völlig überraschend beide Begegnungen. Dabei kam es zu der kuriosen Situation, dass Eibach eine Niederlage gleichsam zur Teilnahme an der „Deutschen“ verholfen hat. Der Grund: Obernhausen überflügelte durch seinen Sieg gegen Eibach die Tannheimerinnen, wodurch Eibach als Drittplatzierter den dritten Startplatz erhielt, weil Tannheim als Absteiger sein Startrecht verwirkte.

Bei den Verantwortlichen der DFBL hat man inzwischen den Webfehler im eigenen Regelwerk erkannt. „Nicht toll“ findet es jedenfalls selbst Liga-Präsident Ulrich Meiners, wie die Schlussphase der Bundesliga-Saison verlaufen ist. Meiners sieht den SV Tannheim „doppelt bestraft“. Er will darauf hinwirken, dass das Reglement verändert wird und der Ausrichter in Zukunft seinen Startplatz sicher hat – unabhängig davon, ob er absteigt oder nicht. Bei der Sitzung des DFBL-Hauptausschusses im April will Meiners sich jedenfalls dafür einsetzen. Zudem kann sich der Chef der Faustball-Liga vorstellen, dem SV Tannheim über ein „Gnadengesuch“ in der kommenden Saison ein Startrecht in der 1. Bundesliga einzuräumen. Es würden dann in der kommenden Spielzeit in der Süd-Liga drei Teams absteigen (statt wie bisher zwei). Letztlich müsse aber auch darüber das gesamte DFBL-Präsidium befinden.

Ungeachtet ihrer eigenen Nicht-Teilnahme müssen sich die Tannheimerinnen jetzt damit arrangieren, am 3./4. März in Illertissen in der Vöhlinhalle trotzdem attraktive Titelkämpfe auf die Beine zu stellen. SVT-Cheforganisator Tobias Kohler hofft sehr auf guten Zuschauer-Zuspruch: Bei nur spärlich besetzten Rängen würden nämlich auch noch die eigenen Organisationsmühen wenig belohnt.