Kleine Sensation im Kreißsaal: Vier Zwillingspärchen an einem Wochenende

Das hat es am Klinikum Memmingen noch nie gegeben: Vier Zwillingspärchen erblickten am vergangenen Wochenende das Licht der Welt. Diese Häufung an nur einem Wochenende sei auch für den Chefarzt eine „kleine Sensation“ gewesen, teilt das Klinikum mit.

„Auch bei Zwillingsschwangerschaften ermöglichen wir den werdenden Müttern eine Normalgeburt und planen nicht per se einen Kaiserschnitt“, wird Chefarzt Dr. Felix Flock in der Mitteilung zitiert. Deswegen kämen viele werdende Zwillingseltern ans Memminger Klinikum.

85 Einlingsgeburten eine Zwillingsgeburt

„Da waren wir schon sehr überrascht“, so Flock mit Blick auf die vier Zwillingsgeburten in einem solch kurzen Zeitraum. „Normalerweise kommt – statistisch gesehen – auf 85 Einlingsgeburten eine Zwillingsgeburt. Am Wochenende dagegen lag die Quote der Zwillingsgeburten bei 25 Prozent.“

Chefarzt Flock und das gesamte Klinikteam freuen sich laut Mitteilung, „dass die Kinder und ihre Eltern wohlauf sind“. Drei der vier Entbindungen seien Spontangeburten gewesen, nur eins der Zwillingspärchen sei per Kaiserschnitt zur Welt gekommen: „Denn dabei handelte es sich um eine extreme Frühgeburt mit sehr kleinen Kindern“, erklärt Flock. Doch auch die beiden Frühchen seien auf einem guten Weg.

Steigende Geburtenzahlen in Memmingen

Trotz allgemein sinkender Geburtenrate steigen die Geburtenzahlen in Memmingen nach Angaben des Klinikums konstant: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gynäkologie 2127 Geburten – so viele wie nie zuvor.

2019 waren es noch 2003 Geburten gewesen. „Damit ist die Geburtenabteilung des Klinikums die Größte ihrer Art im Allgäu“, schreibt das Klinikum.