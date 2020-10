Kinder in ihrer Trauer begleiten

Das Kinder- und Familienzentrum „Zum guten Hirten“ Tannheim bietet im Rahmen der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau einen Elternabend zum Thema „Im Himmel welken keine Blumen“ an. Der Abend findet am 3. November um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Martin, Hauptstraße 10, in Tannheim statt.

Referentin ist Marlies Hinderhofer, Diplom-Sozialpädagogin aus Aulendorf. Kinder trauern anders als Erwachsene, Jugendliche auch. Wer Kinder in ihrer Trauer begleitet, sollte ihre besonderen Fähigkeiten des Trauerns kennen und zugleich wissen, was sie brauchen. Und sich trauen, sich der eigenen Trauer zu stellen. Wie Kinder dem Tod begegnen und wie Erwachsene diesen Kindern begegnen können, darum geht es bei diesem Vortrag und anschließenden Gespräch über den „Mut, traurig zu sein“. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro.