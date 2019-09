Kinder gehen mit Jägern auf die Pirsch

Wiesen und Wälder und deren tierischen Bewohner haben Tannheimer Jäger beim Kinderferienprogramm Kindern und Jugendlichen näher gebracht. Die Teilnehmer des Ferienprogramms machten eine informative Revierbegehung, eine sogenannte Kleine Pirsch.

Wie Gerd Graf von den Tannheimer Jägern berichtet, wurden die Kinder und Jugendlichen zu Beginn mit den jagdlichen Klängen eines großes Jagdhorn begrüßt. Danach wurde dessen Funktion und Nutzen erläutert.

Im Anschluss ging es los mit der Begehung, vom Illerkraftwerk in Tannheim führte der Weg entlang des Stichkanals und der Iller in die Au. Die Jäger erklärten an verschiedenen Stationen Baumarten, Büsche, Sträucher und informierten über Wildtiere und Natur.

Echte Tierpräparate

Auf dem Weg entdeckten die Kinder auch einen aktiven Biberpass, der mit über den Weg geschleiften Maisstängeln versehen war.

Anhand von echten Tierpräparaten und Tierfellen stellten die Jäger den Kindern anschaulich und begreifbar unterschiedliche Wildtierarten und deren Lebensräume vor. Die Zusammenhänge der Natur- und Kulturlandschaft wurden ebenso vermittelt.

Die Jäger führten auch einige jagdliche Besonderheiten wie etwa die Lockjagd auf den Rehbock mit Lockgeräuschen vor: Die Gruppe hörte die „Fiep“-Geräusche der Rehgeiß und den „Kitzfiep“, das Fiepen eines Rehkitzes. Die Tierpräparate waren immer auf den dazu passenden Wald- und Wiesenflächen naturnah verteilt. So waren zum Beispiel Marder, Iltis und eine Schleiereule an einem Maschinenschuppen in der Au angebracht. Dadurch konnten sich die Kinder und Jugendlichen eine konkrete Vorstellung vom Lebensraum und den damit verbundenen Vorteilen oder auch Problemen für die Tiere machen.

Doch nicht allein um die Tiere ging es. Auch der Schutz von Jungpflanzen vor Verbiss wurde thematisiert sowie das Eschentriebsterben und der Befall von Bäumen durch den Borkenkäfer.

Schließlich zeigten die Jäger den Kindern, was ein Jäger alles in seinem Jagdrucksack dabei haben muss.

Zu Besuch bei Fuchs und Dachs

Dann durften die Kinder einen Hochsitz erklimmen und sich ein Bild mit dem Fernglas machen, wie Wildtiere sich im Wald, am Waldrand oder auf der Wiese verhalten und auch manchmal auf den ersten Blick kaum oder nur schwer zu erkennen sind.

Die Jäger erklärten der Gruppe, wie sie Rehkitze, die sich im hohen Gras verstecken, davor retten, beim Abmähen des Grases getötet zu werden. Die Kinder sahen einen bewohnten Fuchs- und Dachsbau. Sie konnten eine Füchsin und ihre spielenden Jungen beobachten.

Am Ende des Pirschgangs bekam jeder Teilnehmer ein kleines Jägerbüchlein mit nach Hause.