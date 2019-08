Kinder bestaunen Flugzeuge in Tannheim

Bei herrlichem Flugwetter ist die Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“ am Sonntag bei einem Aktionstag auf dem Flugplatz in Tannheim fortgesetzt worden. Im Mittelpunkt stand alles rund um die Fliegerei.

Auf dem Heimatflugplatz des Kunstpiloten und ersten deutschen Gewinners der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft im Jahr 2016, Matthias Dolderer, gab es viel zu sehen und zu hören über die Fliegerei. Bereits bei der ersten Station, dem Tower, kamen die Kinder ins Staunen. Der Funkverkehr und diese Flugbewegungen seien ja irre, meinte der kleine Kai in Richtung seines Vaters.

Weitere Stationen waren die Hallen und die Hangars. Hier stand Flugzeug an Flugzeug. Auch in eine Maschine sitzen und mit dem Headset funken war den Kleinen erlaubt. Nebenan kamen zwei Fallschirmspringer vom Himmel geflogen und landeten sicher auf dem Flugplatz.

Die Kinder stellten an diesem Tag vielen Fragen: Wieso ist das hier eine Gras Start- und Landebahn? Wie wird man Pilot? Warum sind die Rundflüge so teuer? Wie alt muss man sein für den Pilotenschein? Wie viele Starts- und Landungen werden hier täglich gemacht? Gibt es hier auch eine Flugschule? Wie viele Maschinen sind hier stationiert? Nach den ausführlichen Erklärungen zu diesen und weiteren Fragen durch das geschulte Fachpersonal verging die Zeit viel zu schnell, wie die Teilnehmer bestätigten. Zeit für ein Eis auf der Terrasse der Flugplatz-Gaststätte, von wo der Flugbetrieb ganz nah verfolgt werden kann, war an diesem Aktionstag natürlich noch.

