Keine Punkte zum zweiten Advent für SV Tannheim

Am zweiten Adventssonntag hat der letzte Spieltag der Hinrunde in der 1. Bundesliga Süd für die Faustballerinnen des SV Tannheim in Käfertal stattgefunden. Dabei gab es keine Punkte für den SVT.

Nach dem Sieg gegen den TV Segnitz am vergangenen Spieltag ging der SV Tannheim, der an der Seitenlinie von Katharina Hammer unterstützt wurde, mit viel Selbstbewusstsein und Spielwitz in die erste Partie gegen den TSV Dennach – und startete gleich mit 4:0 in den ersten Satz. Vor allem die variablen Angaben und Angriffe machten dem TSV zu schaffen. Ab dem Stand von 6:3 für den SVT holte Dennach jedoch auf, punktete fünf Mal in Folge und gewann den Satz mit 11:9. Der zweite Durchgang verlief völlig anders. Tannheim sah kein Land und konnte den Spielverlauf bis zum 5:11 nicht dominieren. Im dritten Satz gelang dem SVT wieder ein besserer Einstieg mit einer 6:2-Führung. Einige eigene Fehler des SVT sorgten allerdings für die Wende und Dennach ließ sich den Satz nicht mehr nehmen (11:9).

Gegen den Gastgeber TV Käfertal begann der SV Tannheim wieder selbstbewusst mit einer 3:0-Führung. Allein die ersten Ballwechsel waren von Kampfgeist geprägt. Die Käfertalerinnen versuchten Tannheim die Führung beständig zu nehmen, aber der SVT entschied unter viel Jubel den ersten Satz mit 11:9 für sich. Der zweite Durchgang begann erneut anders. Der TVK drehte voll auf, Tannheim konnte kaum punkten, leistete sich einige eigene Fehler und verlor den Satz klar mit 3:11. Den dritten Durchgang gestalteten die Oberschwäbinnen besser. Bis zum 4:5 waren beide Teams gleichauf, dann gelang es jedoch dem TVK, sich auf 9:7 abzusetzen und letztlich den Satz mit 11:9 zu gewinnen. Im vierten Satz lag Käfertal schnell mit 5:1 in Front. Tannheim konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben und verlor den Satz mit 4:11.

Trotz der zwei Niederlagen waren die SVT-Frauen mit diesem Spieltag sehr zufrieden. Absprachen und gegenseitige Hilfe wurden gleich und richtig umgesetzt, der Spielfluss war effizient und strategisch sowie von einem guten Zusammenspiel geprägt. Die Tannheimerinnen wollen am kommenden Spieltag gegen Calw und Gärtringen nun erneut versuchen, sich für ihre Arbeit mit Punkten zu belohnen.