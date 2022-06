Keine Punkte für SV Tannheim

Nachdem am vergangenen Spieltag in Tannheim das Spiel zwischen dem TSV Pfungstadt und den Faustballerinnen des SV Tannheim aufgrund eines Gewitters nicht mehr ausgetragen werden konnte, sind beide Teams beim TSV Calw zum Nachholspiel der 1. Bundesliga Süd aufeinandergetroffen. Die Partie endete mit einer 0:3-Niederlage für den SVT. Ebenso leer ging Tannheim beim regulären Spieltag am Sonntag in Dennach aus. Der SVT rangiert mit nun 4:20 Punkten auf Tabellenplatz sieben.

Nachdem es kurz vor dem Beginn des Nachholspiels zwischen dem TSV Pfungstadt und dem SV Tannheim einen starker Regenschauer gegeben hatte, mussten sich beide Teams von Beginn auf dem nassen Untergrund zurechtfinden. Der erste Satz gestaltete sich nach SVT-Angaben sehr spannend und offen bis zum Spielstand von 8:8. Danach machte aber Pfungstadt die entscheidenden Punkte zum Satzgewinn (11:9). Ähnlich verlief auch der zweite Durchgang, der wieder an den TSV ging (11:7). Mit der 2:0-Satzführung im Rücken spielte Pfungstadt die Partie souverän zu Ende und holte sich auch Durchgang drei (11:5).

Am Sonntag reiste der SV Tannheim dann zum nächsten planmäßigen Spieltag nach Dennach. Neben der Partie gegen den Gastgeber traf der SVT auch auf den TV Segnitz. Im ersten Spiel gegen den TSV Dennach startete Tannheim furios und holte sich Satz eins mit 11:8. Die folgenden drei hart umkämpften Durchgänge gingen dann an den amtierenden Europapokalsieger (11:5, 11:6, 11:6).

Im zweiten Spiel musste der SVT gegen den TV Segnitz ran. Während es für den TVS um Punkte für einen der DM-Endrundenplätze ging, braucht Tannheim noch dringend weitere Zähler gegen den Abstieg. Auch dieses Spiel gestaltete sich offen. Tannheim hielt über weite Strecken sehr gut mit, konnte aber in den entscheidenden Situationen nicht den Sack zumachen und verlor so letztlich mit 0:3 (9:11, 5:11, 8:11). Im letzten Spiel des Tages sicherte sich der TSV Dennach mit einem 3:0-Sieg über den TV Segnitz vorzeitig das Ticket für die DM in Brettorf.

Am kommenden Sonntag, 3. Juli, steigt nun der nächste Heimspieltag des SV Tannheim. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Zu Gast sind die Calwer Löwinnen und der TV Unterhaugstett.