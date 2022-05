Keine Punkte für den SV Tannheim

Die Faustballerinnen des SV Tannheim sind am dritten Spieltag der 1. Bundesliga Süd in Calw leer ausgegangen. Der SVT unterlag dem TSV Calw und dem TV Unterhaugstett jeweils mit 0:3. Mit nun 2:10 Punkten rangiert Tannheim auf Tabellenplatz sieben.

Das erste Spiel bestritt der SV Tannheim gegen den Gastgeber TSV Calw. Das Spiel war nach SVT-Angaben von Beginn an von einer hohen Geschwindigkeit geprägt. In den ersten beiden Sätzen konnte Tannheim gegen den Tabellenzweiten gut mithalten und das Spiel jeweils bis zum 8:8 ausgeglichen gestalten. In den entscheidenden Phasen fehlerfrei zu spielen gelang Tannheim jedoch nicht, die Sätze gingen daher jeweils mit 8:11 verloren. Den dritten Durchgang dominierte Calw dann deutlich (11:7). So unterlag der SVT trotz einer insgesamt guten Leistung in drei Sätzen gegen die Schwarzwälderinnen.

Gleich im Anschluss spielte Tannheim gegen den TV Unterhaugstett. Auch in dieser Partie spielte der SVT gut und druckvoll, konnte jedoch die Spannung nicht bis zum Ende halten. So verlor Tannheim die ersten beiden Sätze knapp mit 10:12 und 9:11. Im dritten Durchgang war dann die Luft bei den Tannheimerinnen etwas dünn, darunter litt auch der Spielfluss beim SVT. Der Satz ging mit 7:11 verloren und damit die Partie mit 0:3.

Am kommenden Sonntag, 29. Mai, findet nun der erste von zwei Heimspieltagen in Tannheim statt. Der SVT trifft dabei auf Gärtringen und Pfungststadt. Anpfiff ist um 11 Uhr.