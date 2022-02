Kein Sieg zum Abschied

Nach sieben ereignisreichen Jahren, die von Aufs und Abs geprägt gewesen sind, sind die Faustballerinnen des SV Tannheim in der Halle in die 2. Bundesliga abgestiegen. Am letzten Spieltag der 1. Bundesliga Süd unterlag der SVT zu Hause in Rot an der Rot dem TV 1880 Käfertal mit 1:3 (6:11, 8:11, 11:7, 4:11) und dem TSV Dennach mit 1:3 (7:11, 3:11, 13:11, 6:11).

Die Mannschaft des SV Tannheim war nach eigenen Angaben dankbar, am letzten Spieltag in der 1. Bundesliga Süd vor heimischem Publikum spielen zu dürfen. Franz Kohler ergriff bei der Vorstellung der Spielerinnen spontan das Wort und schaute auf die sieben Jahre zurück, die Tannheim seit 2015 in der Halle in der 1. Bundesliga spielte. Der Abstieg war oft genug ein drohendes Gespenst, aber die Tannheimerinnen zeigten immer wieder Kampfgeist und bewiesen, dass sie in Liga eins gehörten. In diesen sieben Jahren richtete Tannheim zusammen mit dem TSV Illertissen 2018 die deutsche Meisterschaft aus und nahm als Höhepunkt 2019 selbst an der DM in Moslesfehen teil. Franz Kohler bedankte sich bei den Fans für ihre Treue und Unterstützung – Zahlen von 100 bis zu 150 Zuschauern sind im Faustball nach SVT-Angaben eine Seltenheit – und allen Helfern, die sich bei den Spieltagen um das Drumherum kümmerten. Explizit bedankte sich Kohler auch bei Thorsten Scheuba, der als Schiedsrichter vom TV Neugablonz die Mannschaft ebenfalls sieben Jahre in der 1. Bundesliga begleitete. Franz Kohler fand in seiner Rede auch tröstende Worte für die Mannschaft, die im Feld auch weiterhin noch in der 1. Bundesliga spielen wird.

Nach allen diesen Worten ging es in den Spieltag. Der SV Tannheim startete gegen den Tabellenvierten TV Käfertal ins erste Spiel. Da Jasmin Klang und Sarah Reisch aufgrund der bayrischen U18-Meisterschaft nicht dabei sein konnten, trat der SVT mit einem kleinen Kader von sechs Spielerinnen. Tannheim fand gegen Käfertal zwar ins Spiel, musste jedoch die Sätze eins (6:11) und zwei (8:11) abgeben. In Durchgang drei es dem SVT dann, den Gegner unter Druck zu setzen und das Spiel kurzzeitig zu dominieren (11:7). Der vierte Satz war anschließend von vielen Fehlern der Tannheimerinnen geprägt (4:11), sodass Käfertal letztlich verdient das Spiel gewann.

Das zweite Spiel bestritt Tannheim gegen den Tabellenersten und amtierenden Europapokalsieger TSV Dennach. Im ersten Satz führte der SVT zwischenzeitlich mit 6:4 – dann setzte sich Dennach aber klar ab (7:11). Im zweiten Durchgang profitierte Dennach von einigen Fehlern der Tannheimerinnen (3:11). SVT-Betreuerin Katharina Hammer beschloss einen taktischen Wechsel auf einigen Positionen und fortan spielte Tannheim wie ausgewechselt. Ab dem 3:2 erkämpfte sich Tannheim dauerhaft eine Ein-Punkte-Führung und gewann den Satz auch wegen einiger Fehler von Dennachs Nationalangreiferin Fenja Stallecker mit 13:11. Im vierten Durchgang geriet Tannheim mit 0:6 in Rückstand, kämpfte sich nochmals heran, und musste diesen schlussendlich mit 6:11 abgeben. Trotz auch dieser Niederlage gelang Tannheim damit ein würdiger Abschied aus der 1. Bundesliga Süd. Die Saison schloss der SVT als Tabellenletzter ab.