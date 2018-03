Internetaktion endet im Krankenhaus

Eine „Grill-Pool-Challenge“ hat am Wochenende dazu geführt, dass mehrere Menschen verletzt wurden. Mitarbeiter eines Betriebes bauten einen Lastwagenkipper zu einem Swimmingpool um. Dieser wurde mit warmem Wasser gefüllt und mehrere Personen begaben sich wegen einer Internet-Aktion namens „Grill-Pool-Challenge“ auf die Ladefläche ins Wasser. Ein 26 Jahre alter Mann wollte den beladenen Lastwagen dann rückwärts in eine Halle fahren. Durch die Anfahrbewegung geriet das Wasser dermaßen stark in Bewegung, dass vier Männer im Alter zwischen 31 und 67 Jahren über die Ladebordwand gespült wurden und aus circa 2,50 Metern Höhe auf den Boden fielen. Alle vier Männer wurden hierdurch teilweise schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. An der Unfallstelle waren vier Rettungswagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge eingesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizei Laupheim geführt.