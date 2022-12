Hochkarätige Ehrungen beim Jahreskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Tannheim veranstaltete kürzlich wieder sein Jahreskonzert im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus in Tannheim. Das Vororchester der Jugendkapelle Illertal-Rottal, unter der Leitung von Theresa Erb und Tobias Kohler, hat mit ihren zwei Musikstücken und einer tollen Zugabe gezeigt, dass man sich keine Sorgen um Nachwuchs im Ländle machen muss.

Danach nahmen die 50 Musikantinnen und Musikanten des Musikvereins Tannheim unter der bewährten Leitung von Kurt Graf auf der Bühne Platz. Sie eröffneten den Abend mit dem Stück Memories of Friendship von Satoshi Yagisawa. Weiter ging es dann mit dem Klassiker Carmen.

Anschließend gaben die Musiker die Elisabeth Serenade zum Besten, sowie die bekannte Ballade The Story von Phillip John Hanseroth – hier meisterte Florian Anders am Tenorhorn sein Solo mit Bravour. In die Pause verabschiedete sich der Musikverein dann mit dem Marsch Euphoria und die Zuhörer haben sich Wiener mit Semmel schmecken lassen.

Danach ging es weiter mit Fantastica von Martin Scharnagl. Anschließend nahm der Musikverein seine Zuhörer mit auf eine Reise in die Filmmusik mit Soundtracks von John Williams. Mit bezaubernden Klängen gaben die zwei Solisten an Xylophon und Vibraphon Max und Pius Graf die Ballade The Gift of Friendship von Benjamin Yeo nochmals eine Hommage an die Freundschaft zum Besten.

Ein weiteres Highlight des Konzertabends waren die Ehrungen. Hier hatte sich nach der langen Konzertpause einiges angehäuft! Los ging es mit der zehnjährigen Vereinszugehörigkeit von Markus Arnold, Maria Rehm, Johannes Stützle jun., Anna Arnold, Tatjana Wieder und Thomas Rehm. Für 20 Jahre wurden Tobias Kohler, Benedikt Geißler, Lisa Mahle und Birgit Radtke geehrt. Danach ging es mit 40-jähriger Treue zum Verein weiter, bei der die Musikanten Gerald Blanz, Johannes Stützle und Joachim Ströhm mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet wurden. Und zum Schluss das absolute Highlight: Ludwig Kloos wurde für unglaubliche 70 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit mit Standing Ovation und minutenlangem Applaus gewürdigt. Für ihre zehnjährige Tätigkeit als Kassier wurde Bettina Kunz die Fördermedaille in Bronze verliehen. Zuguterletzt wurde Joachim Ströhm zum Ehrenvorstand ernannt.

Den offiziellen Konzertabend schlossen die Musiker mit Abel Tasman ab. Als Zugabe gab es die Böhmische Weihnacht.