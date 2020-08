Hier gibt’s das heimische Superfood Aroniabeeren für Selbstpflücker

Die Aronia-Plantage an der Iller ist von Egelsee kommend in Richtung Heimertingen erreichbar und ausgeschildert. Am Samstag, 15. August, können die Beeren von 9 bis 17 Uhr geerntet werden, am Sonntag, 16. August, von 14 bis 18 Uhr. In den folgenden Tagen hat die Plantage täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, solange, bis das Feld abgeerntet ist.