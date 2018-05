Heimspieltag für SV Tannheim

Die Faustballerinnen des SV Tannheim bestreiten in der Feldrunde am Sonntag, 13. Mai, den ersten von zwei Heimspieltagen in der 1. Bundesliga Süd. Zu Gast auf dem Sportplatz in Tannheim sind ab 11 Uhr der TV Eibach und der TSV Calw. Während der TSV mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist, kann der TVE aktuell eine Bilanz von 2:2 Punkten vorweisen. Die Gastteams treten mit den Nationalschlägerinnen Svenja Schröder (Eibach) und Steffi Dannecker (Calw) an. Tannheim (im Bild von links Katharina Hammer, Carolin Seitz, Simone Hummel, Klara Mahle, Anika Sellmann und Sarah Reisch) will sich gegen beide Clubs beweisen und hat nichts zu verlieren.