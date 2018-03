Hausärztin eröffnet neue Praxis

Für die Gemeinde Tannheim ist es ein weiterer Schritt zur Aufwertung der Ortsmitte und zugleich eine wichtige Investition in die Zukunft: der Einzug von Hausärztin Judyta Matyjaszczyk in das neue Wohn- und Geschäftshaus am Rathausplatz. Die Gemeinde hat die Praxisräume gekauft und laut Bürgermeister Thomas Wonhas „langfristig“ an Matyjaszczyk vermietet. Vergangene Woche nahm die Praxis dort ihren Betrieb auf.

„Für unsere Gemeinde hat dieses Projekt großes Gewicht“, sagt Thomas Wonhas. Was allein der Blick auf die Zahlen belegt: 423 500 Euro investierte die Gemeinde, kaufte die Praxis mit 145 Quadratmeter Fläche, Kellerraum und Tiefgaragenstellplatz – „zur langfristigen Sicherung der hausärztlichen Versorgung“, wie Bürgermeister Wonhas betont. Die Gemeinde habe dafür eine „stolze Summe“ in die Hand genommen, die sich durch die künftigen Mieteinnahmen aber wieder ein Stück weit relativiere. Das Projekt sei durchweg positiv verlaufen, im Gemeinderat seien alle diesbezüglichen Beschlüsse einstimmig gefasst worden.

Spatenstich im November 2016

Im November 2016 hatten die Bauarbeiten für den Investorenbau der Aitracher Firma Boch Projekte begonnen, der Komplex umfasst neun barrierefreie Wohnungen und zwei Praxen im Erdgeschoss. Einige Monate zuvor hatte die Gemeinde die Anfrage von Judyta Matyjaszczyk erreicht, dass sie auf der Suche nach neuen Räumen sei. Matyjaszczyk hatte ihre Praxis seit 2009 in Tannheim im Stettiner Weg, diese war jedoch unter anderem nicht barrierefrei.

Insofern passten die Pläne der Firma Boch und die Überlegungen der Hausärztin zeitlich betrachtet gut zusammen. „So haben wir innerhalb weniger Monate eine gute Lösung für alle gefunden“, sagt Thomas Wonhas. „Wir sind froh, dass die sehr schön eingerichteten, hellen Räumlichkeiten sogar früher als geplant in Betrieb genommen werden können“, so der Tannheimer Bürgermeister. Judyta Matyjaszczyk freut sich, dass sie zwei Jahre, nachdem sie den Wunsch nach einer räumlichen Veränderung bei der Gemeinde hinterlegt hat, bereits umgezogen ist. „Die neuen Räume sind sehr schön, wir fühlen uns wohl“, sagt Matyjaszczyk.

Am Eröffnungstag überraschte Thomas Wonhas vergangene Woche gemeinsam mit Christian Hock, Geschäftsführer der Firma Boch Projekte, das Praxisteam mit einem Besuch. Bürgermeister Thomas Wonhas wünschte mit einem Blumenstrauß für die Praxiseröffnung in den Räumen, die der Gemeinde gehören, einen guten Start. Die anderen Praxisräume im Erdgeschoss soll Physiotherapeutin Yvonne Stützle demnächst beziehen, erklärt Wonhas.

Einzig das Thema Parken muss noch ein wenig besser funktionieren. Die Gemeindeverwaltung wies im jüngsten Amtsblatt darauf hin, dass das Parken auf dem Rathausplatz auch für Praxisbesucher verboten sei. Neben den drei Parkplätzen für die Arztpraxis direkt am Gebäude Rathausplatz 4 stünden auch der Parkbereich hinter dem Rathaus und jener östlich der alten Schule in der Zeppelinstraße zur Verfügung. „Es gibt in der Ortsmitte genügend Parkmöglichkeiten“, sagt auch Bürgermeister Thomas Wonhas.