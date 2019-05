Guntermann und Ritzel qualifizieren sich für Landesfinale

Mit einem dritten Platz von Clara Guntermann und einem vierten Platz von Jana Ritzel haben die beiden Turnerinnen des SV Tannheim beim Bezirksfinale Süd in Bingen bei Sigmaringen das Ticket für das Landesfinale Baden-Württemberg am 18. Mai gelöst.

Das Bezirksfinale Süd umfasst sechs der 15 Gaue des Schwäbischen Turnerbunds. 193 Turnerinnen kämpften in acht Altersklassen um den Finaleinzug. Bei den Bezirksfinals Nord, Mitte und Süd qualifizierten sich die jeweils vier Besten für das Landesfinale. Clara Guntermann und Jana Ritzel gingen für den Turngau Oberschwaben in der Altersklasse 14 (Jahrgang 2005 und älter) beim Bezirksfinale Süd an den Start.

Das Duo turnte in Bingen einen sehr guten Wettkampf. Sie starteten am 1,25 Meter hohen Schwebebalken mit der schwierigsten Pflichtübung P9. Clara Guntermann erturnte sich 15,50 und Jana Ritzel 16,25 Punkte. Auch am Boden zeigten beide eine P9 und bekamen 17,50 und 16,25 Punkte. Am Sprung bekam Clara Guntermann für ihren Yamashita 16,45 Punkte und Jana Ritzel 16,60 Punkte.

Ihren Wettkampf beendeten sie am Stufenbarren, beide zeigten dort ein Nerven. Clara Guntermann turnte eine P8 und bekam 16,00 Punkte, Jana Ritzel zeigte eine P9 und erturnte sich 15,35 Punkte. Mit einer Gesamtpunktzahl von 65,45 Punkten schaffte Clara Guntermann als Dritte den Sprung auf das Siegerpodest. Jana Ritzel landete knapp dahinter auf dem vierten Platz mit 64,35 Punkten. Somit haben beide Turnerinnen das Ticket für das Landesfinale gelöst.