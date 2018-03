„Grill-Pool-Challenge“ endet mit mehreren Verletzten

Ein Hype aus dem Internet diente als Inspiration und endete nun am Wochenende im Landkreis Biberach im Chaos. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Mitarbeiter eines Betriebes in Tannheim einen Lkw-Kipper zu einem Swimmingpool umgebaut. Die Inspiration dazu hatten sie offenbar aus dem Internet, wo das Phänomen seit einiger Zeit unter dem Namen „Grill-Pool-Challenge“ kursiert.

Die Ladefläche wurde mit warmen Wasser gefüllt und sollte mehreren Personen als Pool dienen. Als ein 26 Jahre alter Mann den beladenen Lkw dann rückwärts in eine Halle fahren wollte, nahm dads Unglück seinen Lauf. Durch die Anfahrbewegung geriet das Wasser nach Polizeiangaben dermaßen stark in Bewegung, dass vier Männer im Alter zwischen 31 und 67 Jahren über die Ladebordwand gespült wurden und aus etwa 2,50 Metern Höhe auf den Boden fielen. Die vier Männer wurden teilweise schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. An der Unfallstelle waren vier Rettungswagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge eingesetzt.