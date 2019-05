Gemeindeverwaltung zieht um

Die Gemeindeverwaltung Tannheim beginnt nach der Kommunalwahl in der kommenden Woche mit dem Umzug in Bürocontainer. Grund ist wie mehrfach berichtet die bevorstehende Sanierung des Rathauses.

Am Montag, 27. Mai, ist das Rathaus aufgrund der Europa- und Kommunalwahl ganztägig geschlossen, am Dienstag nur für absolute Notfälle geöffnet. Am Mittwochnachmittag, 29. Mai, wird die EDV-Infrastruktur für den anstehenden Umzug abgeschaltet. Der Umzug beginnt dann am Freitag, 31. Mai.

Bis einschließlich Dienstag, 4. Juni, ist deshalb kein Rathausbetrieb für die Öffentlichkeit möglich. In den Bürocontainern neben dem Rathaus wird zudem eine neue Telefonanlage installiert. Bürgermeister Thomas Wonhas wies in den jüngsten beiden Ausgaben des Amtsblattes auf diese Einschränkungen hin und äußerte die Hoffnung, dass die Verwaltung ab Mittwoch, 5. Juni, „wieder erreichbar und einsatzbereit ist“.

Auch nach dem Umzug in die Bürocontainer könne es zu Startschwierigkeiten kommen. Wonhas bat die Bürger um Verständnis und schloss seine Ausführungen mit dem Hinweis, die Gemeindeverwaltung in den kommenden beiden Wochen nur bei dringenden Angelegenheiten zu kontaktieren.