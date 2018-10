Gebrazhofen kommt nach Tannheim

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am Sonntag, 7. Oktober, um 15 Uhr in Tannheim den SV Gebrazhofen zu Gast.

Die Gäste sind mit elf Punkten aktuell Achter, Aitrach/Tannheim steht auf Rang elf mit nach wie vor vier Punkten. Die SGM schafft es aktuell nicht, den so dringend benötigten Befreiungsschlag zu landen – auch wenn die jüngsten beiden Niederlagen aus den Partien gegen die Spitzenmannschaften Neuravensburg und Dietmanns/Hauerz resultierten. Der SV Gebrazhofen verzeichnete seinerseits auch nur einen Sieg in den vergangenen vier Spielen. Gegen Schlusslicht Heimenkirch II gab es vor einer Woche ein 8:0-Schützenfest.