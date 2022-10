Ganz Tannheim wird zum Flohmarkt

Nach dem tollen Erfolg des letzten, privat organisierten Garagenflohmarktes 2021 hat dieses Jahr der Musikverein Tannheim die Organisation übernommen. Der Garagenflohmarkt ist am Sonntag, 16.Oktober, von 10 bis 15 Uhr in ganz TannheimDer Erlös aus den Standgebühren wird zu Gunsten der Jugendausbildung des Musikvereins verwendet. Über 70 Stände konnte man so gewinnen, die sich über den Ort verteilen. Auch andere Vereine wirken dieses Jahr mit Essensständen mit, sodass für das leibliche Wohl gesorgt ist. Dieses Jahr wird es auch eine Kinderschminkaktion geben, so dass die Kleinen mit bunt bemalten Gesichtern durch Tannheim streifen können.