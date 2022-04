Frühjahrsflurputzete ist abgeschlossen

Das Wetter verlangte den Helferinnen und Helfern bei der 6. Tannheimer Frühjahrsflurputzete alles ab. Denn am Samstag, 9. April, machte das Aprilwetter seinem Namen alle Ehre. Schneefall war vorhergesagt, weshalb nur ganz mutige, wetterfeste Bürgerinnen und Bürger auf den Weg machten um auf sechs vorgegebenen Routen den Müll aufzusammeln. Wie die Veranstalter mitteilen, hieß das aber nicht, dass auf den anderen 20 Routen in und um Tannheim der Müll liegen blieb. Bereits am Montag seien bei gutem Wetter die Kinder der vier Grundschulklassen mit den Lehrerinnen und Eltern zur Flurputzete gestartet. Auch die Montessori-Schule habe sich mit zwei Gruppen an der Aktion beteiligt.

Die restlichen 14 Strecken wurden im Laufe der folgenden Woche in Kleingruppen bei trockenem Frühlingswetter vom Müll befreit. Alle Beteiligten hatten schon im Vorfeld die Routenpläne und die Müllsäcke bekommen und die vollen Säcke konnten dann im Bauhof abgestellt werden. Auch in diesem Jahr habe sich gezeigt, dass vor allem die Waldgebiete in Richtung Rot an der Rot als Müllablageplatz benutzt werden, heißt es in der Mitteilung. Autoreifen, ein 2 Meter langes Karosserieteil, 16 blaue Säcke mit Bauschutt, Farbdeckel, alte Schuhe und vieles mehr sei im Wald entsorgt worden.