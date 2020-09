Von Aalener Nachrichten

Die Anzahl der Corona-Infektionen im Ostalbkreis ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, was auf mehrere Infektionsgeschehen und viele Einzelfälle quer durch den Landkreis hinweg zurückzuführen ist. Das hat das Landratsamt des Ostalbkreises am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Unter der Leitung von Landrat Joachim Bläse hat sich der Führungskreis Corona im Aalener Landratsamt am Donnerstag getroffen. Insbesondere Fußballvereine, aber auch Schulen sind betroffen.