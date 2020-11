Fallschirmspringer in Tannheim schwer verletzt

Ein Fallschirmspringer ist am Sonntag in Tannheim beim Landeanflug verunglückt. Nach Erkenntnissen der Polizei war ein 32-jähriger Solo-Springer gegen 11.30 Uhr aus einem Flugzeug abgesprungen. Dieses flog in etwa 4000 Metern Höhe über Tannheim. Beim Anflug des Springers auf die Landezone des Flugplatzes Tannheim war dessen Geschwindigkeit für einen Bremsvorgang mutmaßlich zu hoch.

Der Mann schlug auf dem Rasen auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst flog den 32-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.