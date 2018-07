„ETC Dubdub“ gewinnt Elferturnier

Das Team „ETC Dubdub“ hat das siebte Tannheimer Elfmeterturnier gewonnen. Dahinter reihten sich „Se Jelloh from se ägg“ ein. Einen Sonderpreis erhielten wieder die bestgekleideten Mannschaften „Tannheim Süd“ und „Die mit dem Ball tanzt“. 34 Mannschaften nahmen teil, was eine neue Bestmarke bedeutete. An die 250 Schützen schossen in knapp 200 Duellen etwa 2500 Elfmeter. Initiator und Moderator Uli Oswald und sein Team waren am Ende sehr zufrieden mit dem Turnier.