Es wird eng für Tannheim

Zwei Niederlagen haben die Faustballerinnen des SV Tannheim beim zweiten Heimspieltag der Saison in der 1. Bundesliga Süd quittieren müssen. Der SVT unterlag dem TV Vaihingen/Enz (1:3) und dem TV Obernhausen (0:3). Nun wird es eng für den SV Tannheim, der in der Tabelle den vorletzten Platz belegt.

Es waren zwei wichtige Heimspiele für den SV Tannheim, denn man wollte raus aus dem Tabellenkeller. Doch kurz vor dem Spieltag schlug das Verletzungspech wieder zu: Spielertrainerin Katharina Hammer brach sich einen Zeh und fällt wohl einige Wochen aus. So lastete der Druck auf den Angreiferinnen Lena Mertz und Klara Mahle. Beide kamen denkbar schlecht ins Spiel gegen Vaihingen/Enz und machten einige Leinenfehler oder erzeugten zu wenig Druck aus dem Angriff. Erst im zweiten Satz kam Tannheim in Fahrt, was vor allem der tollen Abwehrleistung von Franziska Kohler und Simone Hummel zuzuschreiben war. Allerdings fehlte es im ganzen Spiel an Konstanz im Spielaufbau, neben gut durchdachten Angriffen unterliefen dem SVT auch immer wieder Fehler. So verlor Tannheim gegen Vaihingen/Enz mit 1:3 (8:11, 11:8, 11:7, 11:7).

Hitze beutelt Spielerinnen

Das zweite Spiel schien eindeutig für die Vaihingerinnen auszugehen, die die Sätze eins und zwei gegen Obernhausen mit 11:2 und 11:3 gewannen. Doch durch eine Auswechslung im Angriff setzten die Obernhauserinnen den Gegner immer mehr unter Druck und punkteten ein ums andere Mal. Den Vaihingerinnen merkte man an, dass sie allmählich von der Hitze gebeutelt sind und es passierten viele unnötige Fehler. So behielt der TVO in einer hart umkämpften Partie den kühleren Kopf und gewann die Sätze drei, vier und fünf (11:8, 12:10, 12:10).

Im dritten Spiel des heißen Sommertags griff Tannheim gegen den TV Obernhausen nochmal voll an und lag bis zum 6:6 gleichauf. Lange Spielzüge raubten den Spielerinnen Energie, dennoch kämpften die Tannheimerinnen um jeden Ball. Am Schluss behielt der TVO jedoch die Oberhand und holte sich mit 11:9 den ersten Satz. Zu Beginn des zweiten Durchgangs trat Tannheim konzentriert auf und führte bis zum 7:7 meist mit einem Ball. Doch die SVT-Frauen zeigten wieder Nerven und gaben den Satz mit 9:11 ab. Im dritten Satz schien es besser zu laufen, denn der SVT lag mit 5:1 in Führung. Elena Harrer wehrte einige direkte Bälle gut ab und stärkte das Team. Jedoch waren die Zuspiele etwas zu weit von der Leine weg, sodass es schwer war, im gegnerischen Feld zu punkten. „Die Angreiferinnen müssen unbedingt gezielte und fehlerfreie Angaben trainieren, um noch eine Chance zu haben, die 1. Liga zu halten. Nur so können wir den Gegner unter Druck setzen“, sagte Kathi Hammer nach dem Spiel. „Auf die Abwehrleistung aller Spielerinnen bin ich stolz. Wir haben wirklich richtig schwierige Bälle gut rausgeholt.“

Am kommenden Spieltag muss Tannheim nun auch noch auf Hauptangreiferin Klara Mahle verzichten. Ohne eine Wechselmöglichkeit im Angriff dürfte es sehr schwer werden für Tannheim. Zudem stehen gegen den TV Segnitz und den TV Stammheim wahrscheinlich die zwei entscheidenden Spiele um den Verbleib in der 1. Liga an.