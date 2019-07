„Es stinkt bestialisch“: Anwohner leiden unter neuem Betrieb

Von Deutsche Presse-Agentur

Wenn sonntags die Predigten im Land gelesen werden, hören immer weniger Menschen zu: Die Zahl der Kirchenaustritte steigt und steigt, die Eintritte dagegen bleiben minimal, die Zahl der Taufen stagniert. Die katholische und die evangelische Kirche in Baden und in Württemberg haben den Schwund am Freitag bei der Vorlage der Zahlen beklagt.

In den beiden Bistümern Rottenburg-Stuttgart und Freiburg legte die Zahl der Austritte deutlich zu, wie aus den Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz (Bonn) für die Katholiken hervorgeht.