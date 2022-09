Eine leicht verletzte Person bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag in Tannheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 19.30 Uhr auf einem Feldweg. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem Opel vom Flieger- und Freizeitzentrum in Richtung Memminger Straße. Ihm folgte ein 29-Jähriger mit einem BMW. Der Opelfahrer passierte eine Personengruppe und hörte plötzlich einen lauten Schlag. Deshalb bremste der 32-Jährige sein Auto ab. Der dahinter fahrende 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige Mitfahrerin im BMW leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. An den beiden Autos entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.