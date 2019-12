Eine eigene Polka zum Jubiläum

Ein musikalisches Geschenk der besonderen Art hat Kurt Graf, Dirigent der Musikkapelle Tannheim, überreicht bekommen. Wie der Musikverein berichtet, schwingt Graf seit nun mehr 30 Jahren in Tannheim den Taktstock. Er wurde beim traditionellen Jahreskonzert des Vereins am vergangenen Wochenende für sein jahrzehntelanges Engagement geehrt.

Bernd Biffar, Kreisverbandsdirigent des Kreisverbandes Biberach, beschrieb sehr gut, was ein Dirigent alles leisten muss. Mit Standing Ovations würdigten sowohl die Zuhörer als auch die Musikanten auf der Bühne die Leistung von Graf. Als Jubiläumsgeschenk überreichte der Erste Vorsitzende Ralf Hohendorf gemeinsam mit Stefan Rundel vom Musikverlag Rundel dem Jubilar die eigens für ihn komponierte „Tannheimer Mühlenpolka“.

Gäble hat die Polka komponiert. Er pflegt gute Beziehungen zur Mühlenfamilie Graf und hat in dem neuen Stück die Arbeit der Mühle treffend musikalisch festgehalten. Nach den Ehrungen präsentierte der Musikverein Tannheim in einer Uraufführung voller Stolz die „Tannheimer Mühlenpolka“.

Ehrungen aktiver Mitglieder

Tobias Holzinger spielt seit zehn Jahren im Tannheimer Musikverein, Rene Ziesel konnte für 20 aktive Jahre geehrt werden. Noch weitere zehn Jahre länger aktiv dabei sind Katja Danner und Stefan Guter, die beide wichtige Aufgaben auch außerhalb des Musikalischen beim Musikverein erledigen. Sogar 40 aktive Jahre dabei ist der Schlagzeuger Karl-Heinz Graf.

Weiter ging es mit besonderen Ehrungen. Dabei zählten nicht aktive Jahre, wie der Verein betont, sondern geleistete Arbeit an vorderster Stelle. Seit dem Jahr 2000 ist Joachim Ströhm bereits Vorstand beim Musikverein Tannheim. Von 2003 bis 2017 bekleidete er den Posten des Ersten Vorsitzenden, davor und danach war und ist er immer noch Zweiter Vorsitzender. Eine Ehrung, die nicht viele Vorstände erreichen.

Darüber hinaus gestaltete der Musikverein für die zahlreichen Besucher einen abwechslungsreichen Konzertabend. Den Auftakt machte das Vororchester der Jugendkapelle Illertal-Rottal unter der noch ganz frischen Leitung von Theresa Grimm und Tobias Kohler. Die jungen Musiker stimmten den Konzertabend klangvoll mit den Stücken „Music fort he royal Fireworks“ und „Coconut Song“ ein. Nach der Zugabe „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ verabschiedete sich der Nachwuchs mit viel Applaus.

Nach einer kurzen Umbaupause nahmen die 52 Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Tannheim unter der Leitung von Kurt Graf auf der Bühne Platz. Mit der „Jubiläumsfanfare“ von Kees Vlak wurde der Konzertabend gebührend eröffnet.

Stehenden Applaus und überglückliche Musiker gab es nach Stück „Tirol 1809“, einem Klassiker der Blasmusik. Abgeschlossen wurde der erste Teil mit dem Konzertmarsch „Das Abzeichen“. Der Marsch mit bulgarischen Wurzeln wurde von Stefan Marinoff komponiert und von Siegfried Rundel arrangiert.

Nach der Pause wurden die Zuhörer mit dem Stück „Saturn: The Ringed Planet“ von Rob Romeyn mit auf eine Reise zum zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems genommen, bevor zu Hits wie New York, New York, Somethin’ Stupid oder Fly me to the Moon im Medley „Frank Sinatra Classics“ geswingt wurde. Mit der epochalen Filmmusik „Highlights from Exodus“ von Ernest Gold begleiteten die Musiker das Schiff „Exodus 1947“ auf seinem Weg nach Palästina kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Als Zugabe spielten sie den Marsch „Regimentsgruß“ sowie das Weihnachtsstück „Feliz Navidad“.

Der Verein weist darauf hin, dass am 21. März das Bockbierfest des Musikverein Tannheim im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet.