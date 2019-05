Ein Sieg ist Pflicht für SGM

Die SGM Aitrach/Tannheim muss in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am Sonntag im Kellerduell beim TSV Heimenkirch II ran. Anstoß ist um 13.15 Uhr. Beide Kontrahenten trennt in der Tabelle nur ein Punkt, wobei Heimenkirch II bisher ein Spiel weniger absolviert hat als die SGM. Ein Sieg ist Pflicht für Aitrach/Tannheim im Kampf um den Klassenerhalt. Aufgrund der Ausgangssituation ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Das Hinrundenspiel gewann die SGM mit 1:0.