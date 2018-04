Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am 17. Spieltag Heimrecht gegen den SV Amtzell. Anstoß in Tannheim ist am Sonntag, 8. April, um 15 Uhr. Die Ausgangslage ist klar. Die SGM ist Tabellenneunter, Amtzell Schlusslicht. 13 Punkte hat Aitrach/Tannheim Vorsprung auf den kommenden Gegner und geht damit als Favorit in die Partie. Ein Sieg ist Pflicht für die SGM, um den Vorsprung auf die Abstiegszone zu vergrößern.