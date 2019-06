Ein Sieg ist Pflicht für die SGM

Die SGM Aitrach/Tannheim empfängt in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den FC Scheidegg. Anstoß in Aitrach ist am Sonntag um 15 Uhr.

In der Vorwoche holte die SGM überlebenswichtige drei Punkte für den Klassenerhalt durch einen 3:0-Erfolg gegen den FC Wangen II. Dennoch steht Aitrach/Tannheim als Tabellenvorletzter weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte beträgt zwei Spieltage vor Schluss der Rückstand auf Abstiegsrelegationsplatz elf. Daher ist für die SGM auch gegen den Tabellenneunten FC Scheidegg ein Sieg Pflicht, um weiter im Geschäft in Sachen Ligaerhalt zu bleiben.