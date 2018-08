Ehrung für Matthias Dolderer

Rennflieger Matthias Dolderer (47) ist neues Ehrenmitglied des Deutschen Sportfahrer Kreises (DSK). Damit befindet sich der Tannheimer in erlauchter Gesellschaft. Zuvor ernannte der DSK, der heuer 60-jähriges Bestehen feiert, unter anderem die Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher und Sebastian Vettel sowie Rallye-Weltmeister Walther Röhrl zu Ehrenmitgliedern. „Matthias Dolderer ist absoluter Profi und Leitbild des Motorsports. Zudem ist er bei allem Ehrgeiz stets fair geblieben“, lobte DSK-Präsident Dr. Karl-Friedrich Ziegahn. „Ich habe mich über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft sehr gefreut“, sagte der Airrace-Weltmeister von 2016, für den es in dieser Saison noch nicht nach Wunsch lief. Das nächste WM-Rennen ist am 25./26. August in Kazan.