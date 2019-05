Dritter Platz beim Landesfinale für Clara Guntermann

Beim Landesfinale in Gärtringen hat sich die Turnerin Clara Guntermann vom SV Tannheim mit einer überzeugenden Leistung im Gerätevierkampf (Pflichtstufen) den dritten Platz gesichert. Ihre Teamkollegin Jana Ritzel erreichte Rang neun Platz.

13 Turnerinnen hatten sich im Vorfeld auf Gauebene und anschließend bei den Landesqualifikationen Süd, Mitte und Nord für das Landesfinale Baden-Württembergs qualifiziert. Clara Guntermann hatte im Turngau Oberschwaben den zweiten Platz und bei der Landesqualifikation Süd Rang drei erreicht. Jana Ritzel erturnte sich bei beiden Wettkämpfen den vierten Platz in der Altersklasse ab 14 Jahren. In Gärtringen ermittelten nun die besten Turnerinnen Baden-Württembergs, die Landessiegerin in den Pflicht-Stufen.

Clara Guntermann konnte an diesem Tag an allen Geräten ihre Leistung abrufen und turnte einen sehr guten Wettkampf. Jana Ritzel zeigte an den ersten zwei Geräten noch leicht Nerven, konnte sich dann aber am Boden und Sprung enorm steigern.

Für beide Mädchen begann der Wettkampf am Stufenbarren, Clara Guntermann turnte eine saubere P8 mit 16,10 Punkten, Jana Ritzel turnte hier die schwierigste Pflichtstufe (P9) und bekam für ihre Übung 15,60 Punkte. Am Schwebebalken zeigten beide eine P9, das Resultat: 16,40 Punkte für Guntermann, 15,35 für Ritzel. Danach konnten die Tannheimerinnen an ihrem Paradegerät, dem Boden, mit einer P9 ihre Bestleistungen zeigen und bekamen hier ihre höchsten Wertungen, mit 17,60 (Guntermann) und 17,10 Punkten (Ritzel) waren beide voll zufrieden. Am Sprung zeigten sie den Yamashita und konnten mit 17,00 Punkten und 16,70 Punkte ihren Wettkampf abschließen.

Bei der Siegerehrung freute sich Clara Guntermann mit 67,10 Punkten über den dritten Platz. Auch Jana Ritzel konnte bei ihrer ersten Landesfinal-Teilnahme mit dem neunten Platz mit 64,75 Punkten sehr zufrieden sein.