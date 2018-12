Drei Musiker seit 50 Jahren beim Tannheimer Musikverein

Der Musikverein Tannheim hat bei seinem traditionellen Jahreskonzert zahlreiche Besucher in seinen Bann gezogen. Bei dem Konzert wurden auch langjährige Musiker geehrt. Roland Reisch, Martin Kohler und Franz Wohnhaas sind bereits seit 50 Jahren dabei.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle Illertal-Rottal unter der Leitung von Petra Springer. Die jungen Musiker zeigten stimmten klangvoll mit dem Stück „Faber Suite“ auf den Abend ein. Nach dem gelungenen Solo von Pius Graf am Xylophon mit dem Solo „Zirkus Renz“ ging es mit der ersten Ehrung weiter. Petra Springer wurde für ihre 20-jährige Tätigkeit als Dirigentin der Jugendkapelle Illtertal-Rottal geehrt.

Nach einer kurzen Umbaupause nahmen die 50 Musiker der Musikkapelle Tannheim unter der Leitung von Kurt Graf auf der Bühne Platz. Durch das Programm führte Andrea Wild. Los ging es mit der Ouvertüre „Monumentum“ des österreichischen Komponisten Martin Scharnagl.

Mit dem fröhlichen und schwungvollen Werk „Sbandiamo“ von Jacob de Haan lud der Musikverein seine Zuhörer zu einer Reise zur gleichnamigen Blasmusik-Veranstaltung in der mittelalterlichen Stadt Gubbio nach Italien ein.

Nach der Pause ging es mit dem gleichnamigen Stück in die traumhafte Berglandschaft „Red Rock Mountain“ in Pennsylvania und die Musiker schwelgten ein wenig in Erinnerungen an das diesjährige Wertungsspiel in Haidgau, bei dem sie bereits einige Zuhörer in die roten Berglandschaft der US-Ostküste bei Sonnenaufgang entführen durften. Anschließend ging es in die österreichische Hauptstadt Wien und das bunte „Wiener Praterleben“, bevor einer der populärsten Marschkompositionen für Blasorchester, der „Castaldo Marsch“, folgte. Danach waren die Tiroler Berge mit dem Stück „Terra di Montagne“ Thema, ehe es weiter nach Österreich zu Kaiserin Sissi mit dem Stück „Kaiserin Sissi Marsch“ von Timo Dellweg ging. Zum Ende des Konzertprogramms war das Stück „The Legend of Maracaibo“ zu hören.

„Feliz Navidad“ zum Abschluss

Bei den Ehrungen wurde neun Musikern für ihre aktive Tätigkeit im Musikverein Tannheim gedankt. Seit zehn Jahren sind Magnus Reisch, Theresa Schöllhorn und Sebastian Steinhauser dabei. Auf 40 Jahre können Otto Rehm, Ludwig Kloos und Max Stützle zurückblicken.

Für 50 Jahre Musizieren wurden Roland Reisch, Martin Kohler und Franz Wohnhaas geehrt und natürlich ließen es sich die Musikkameraden nicht nehmen, den Geehrten mit der Polka „Ein halbes Jahrhundert“ zu danken. Mit den bekannten „Jubelklängen“ verabschiedete sich der Musikverein und als Zugabe wurde das Weihnachtsstückchen „Feliz Navidad“ gespielt.