Doppelschicht für SV Tannheim

Die Faustballerinnen des SV Tannheim sind in der 1. Bundesliga Süd an diesem Wochenende gleich mehrfach gefordert. Am Samstag geht es zunächst zum TV Unterhaugstett.

Gegen den Tabellenvierten bestreiten die Tannheimerinnen ab 14 Uhr sowohl das Hinrunden- als auch das Rückrundenspiel. Am Sonntag findet dann ab 11 Uhr der zweite und letzte Heimspieltag des SV Tannheim statt. Zu Gast sind die Mannschaften aus Pfungstadt und Obernhausen. Beide Begegnungen sind im Kampf um den Klassenerhalt sehr wichtig für den SV Tannheim.