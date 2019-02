Dolderer frustriert nach erneuter Strafe

Der deutsche Pilot Matthias Dolderer aus Tannheim hat beim Saisonauftakt der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft in Abu Dhabi enttäuscht. Der Titelgewinner von 2016 schied bereits in der „Round of 14“ gegen den Franzosen Mika Brageot aus und wurde Elfter.

„Das geht so schnell, aber dass es jetzt schon wieder passiert, ist frustrierend. Die Zeit war aber auch so zu langsam, vielleicht haben wir ein falsches Gemisch eingestellt“, sagte Dolderer. Der 48-Jährige hatte das Limit von „11G“ überschritten und wurde deswegen mit einer Zeitstrafe belegt. „Das war sehr holprig hier mit dem neuen Regelwerk, insbesondere mit der neuen 11G-Regel. Aber ich bin immer zuversichtlich und will beim nächsten Mal fehlerfrei fliegen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren“, sagte Dolderer.

Den Sieg vor 50 000 Zuschauern beim Rennwochenende an der berühmten Corniche von Abu Dhabi sicherte sich der Weltmeister von 2017, Yoshihide Muroya aus Japan. Zweiter mit nur 0,003 Sekunden Rückstand wurde Weltmeister Martin Sonka (Tschechien), gefolgt vom WM-Dritten von 2018, Michael Goulian aus den USA (0,229 Sekunden zurück).

Muroya hatte bereits das Qualifying am Samstag gewonnen, bei dem in dieser Saison erstmals seit 2010 wieder WM-Punkte vergeben werden, und führt somit mit der maximal möglichen Punktzahl von 28 (25 für den Rennsieg und 3 für den Sieg im Qualifying) das WM-Gesamtranking vor Sonka (22) und Goulian (21) an. Dolderer belegt mit drei Zählern Platz elf.

Neben Kasan in Russland, Budapest/Ungarn, Chiba/Japan und Indianapolis/USA findet der seit 2003 ausgetragene Wettbewerb an zwei weiteren Orten statt, die noch bekannt gegeben werden. Das Saisonfinale steigt am 8./9. November in Saudi-Arabien.