Das Präsidium der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) hat sich mit deutlicher Mehrheit gegen eine komplette Absage der Bundesliga-Feldsaison zum aktuellen Zeitpunkt ausgesprochen. Auf der jüngsten Sitzung wurde stattdessen eine neue Deadline zur Entscheidung über den Spielbetrieb in der Feldsaison 2020 gesetzt, teilt der Verband auf seiner Internetseite mit. Am 22. Juni soll nun definitiv beschlossen werden, wie die aktuelle Saison in Zeiten der Corona-Pandemie stattfinden kann. Bis dahin heißt es also auch weiterhin abwarten für die in der 1. Bundesliga Süd beheimateten Frauen des SV Tannheim. Fest steht aber bereits: Die deutsche Meisterschaft der männlichen und weiblichen U12 sowie die DM der Mitgliedsverbände 2020 werden abgesagt.

„Noch immer und bestimmt auch noch länger haben wir in Deutschland und weltweit eine Ausnahmesituation“, heißt es seitens des DFBL-Präsidiums in der Pressemitteilung. „Die Gesundheit aller Beteiligten steht in diesem Zusammenhang ganz eindeutig im Vordergrund. Der Faustball-Spielbetrieb ist dabei ein vergleichsweise eher unwichtiges Thema.“

Auf- und Absteiger wird es nicht geben

Sollten die Corona-Entwicklungen aber weiter positiv verlaufen und die behördlichen Rahmenbedingungen dahingehend geändert werden, dass wieder Wettkampfsport möglich ist, will man vorbereitet sein und verspätet mit dem Spielbetrieb starten. Deshalb laufen nach DFBL-Angaben Planungen im Hintergrund für einen verkürzten Bundesliga-Spielbetrieb mit zwei Spieltagen in Turnierform. Auf- und Absteiger wird es in den beiden höchsten deutschen Spielklassen in der Feldsaison 2020 nicht geben – das steht bereits fest.

In der 1. Bundesliga der Männer und Frauen würden die beiden Turniere für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft dienen, die um eine Woche auf den 5./6. September verschoben sind. Die Teilnahme an den Turnier-Spielrunden ist den Bundesliga-Mannschaften laut DFBL freigestellt – Absagen, die ohne Konsequenzen bleiben, sollten aber bis zum 20. Juni erfolgen. Der erste Spieltag der Runde in Liga eins ist Stand jetzt für den 1./2. August geplant. Laut vorläufigem Spielplan würde der SV Tannheim am ersten Wettkampftag (2. August) in Tannheim auf den TSV Calw und den TSV Staffelstein treffen.