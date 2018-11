Das Herz des neuen Umspannwerks ist da

Er ist vier Meter hoch, sechseinhalb Meter breit und wiegt 77 Tonnen: Ein Spezialtransport hat am Mittwochmorgen den Trafo für das neue Umspannwerk in Tannheim angeliefert. Damit ist das Projekt, in welches die Netze BW fünf Millionen Euro steckt, einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Notwendig ist das neue Umspannwerk im Landkreis Biberach, um den Strom zu den Verbrauchern zu bringen.

Nachdem die Netze BW im August dieses Jahres die Baufreigabe erhalten hatte, starteten die Arbeiten auf dem Gelände des Illerkraftwerks östlich von Tannheim. Wer auf der L 300 von Egelsee her kommend unterwegs ist, dürfte die seit etwa zweieinhalb Monaten laufenden Arbeiten bereits wahrgenommen haben. So ist auf dem Areal, das zuvor grüne Wiese war, ein einstöckiges Gebäude für die Schaltungstechnik, eine Notfallbatterie und den Betrieb der Anlage entstanden. Auch die Masten für das Portal, hier werden später einmal die hereinkommenden Leitungen abgespannt und senkrecht unter die Erde geführt, stehen inzwischen.

Drei Nächte dauert die Fahrt

Bislang gefehlt hat das Herzstück des neuen Umspannwerks: der Trafo. Er wandelt die elektrische Spannung zwischen dem Hochspannungsnetz (110 Kilovolt) und dem Mittelspannungsnetz (20 Kilovolt) um, wie Projektleiter Patrick Reifenrath erläutert. Vor einem halben Jahr sei das Gerät bestellt und dann in Italien gefertigt worden. „Am Mittwochmorgen ist der Transport dann auf dem Gelände des Illerkaftwerks eingefahren, was mit etwas rangieren gut geklappt hat“, so Reifenrath.

Um den Trafo nach Tannheim zu bringen, war ein Spezialfahrzeug nötig, das in drei Nächten die rund 600 Kilometer lange Strecke zurückgelegt hat. Der Lastwagen kam schließlich vor einem Fundament zum Stehen. Im Lauf des Mittwochs sollten Arbeiter den Trafo Stück für Stück mittels eines Kettenzugs an seine endgültige Position rücken.

Abgeschlossen ist das Millionenprojekt damit aber bei Weitem noch nicht. „Anschließend kümmern wir uns um die Verkabelung des Ganzen“, sagt Reifenrath. Das betrifft die Leitungen vom Transformator zur Anlage im Gebäude und jene vom Gebäude zu den Verteilstationen. Letzteres soll voraussichtlich erst im kommenden Jahr passieren, weil der Winter nun kurz bevorsteht. Da die Leitungen im Boden verlaufen, darf dieser für die Bauarbeiten natürlich nicht gefroren sein. Während der kalten Jahreszeit ist hingegen geplant, die technische Ausrüstung wie die Freiluftschaltfelder für die Hochspannung, die Schaltanlage für die Mittelspannung oder die Steuer- und Kommunikationseinrichtung fertigzustellen.

Auch Illerkraftwerk profitiert

Hintergrund für die Investition der EnBW-Tochter ist die Energiewende. Denn in den vergangenen Jahren sind in der Region viele neue Photovoltaik- und Biomasseanlagen entstehen. Diese dezentral gewonnene Energie muss gesammelt werden und dann transformiert werden, um sie zu den Verbraucher zu bringen. „Je höher die Leistung, mit der der Strom transportiert wird, desto geringer sind die Verluste“, erläutert Reifenrath. Sieben solcher Umspannwerke bestehen im Kreis Biberach bereits, deren Kapazitäten laut Netze BW langfristig aber nicht mehr ausreichen werden. Darüber hinaus hätte das bestehende Schaltwerk des Illerkraftwerks ohnehin generalüberholt werden müssen. Mit dem Bau des neuen Umspannwerks kann die Erneuerung des Schaltwerks entfallen.

Reifenrath geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass das neue Umspannwerk im Frühsommer kommenden Jahres in Betrieb gehen kann. „Davor steht aber noch eine intensive Funktions- und Sicherheitsüberprüfung an“, erläutert der Projektleiter. Vorteil des neuen Umspannwerks ist übrigens nicht nur die günstige Lage beim Illerkraftwerk, sondern auch die Möglichkeit, es erweitern zu können.