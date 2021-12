Bundesligist SV Tannheim überwintert als Tabellenletzter

Der erste Spieltag der Rückrunde in der 1. Bundesliga Süd hat für die Faustballerinnen des SV Tannheim im Schwarzwald stattgefunden. Zum dritten Advent konnte sich der SVT erneut nicht mit Punkten belohnen. Damit überwintert Tannheim mit 4:16 Punkten als Tabellenletzter. Der Vorletzte Gärtringen hat ebenfalls 4:16 Zähler auf dem Konto, jedoch das bessere Satzverhältnis.

Das erste Spiel des SV Tannheim, der von Katharina Hammer unterstützt wurde, gegen den Gastgeber TSV Calw war von einem hohen Niveau geprägt. Während Nationalsschlägerin Steffi Dannecker den TSV verletzt nur von außen unterstützte, spielte Henriette Schell stark und platzierte hart geschlagene Bälle auf der Außenlinie. Tannheim konnte in Satz eins einen 2:4-Rückstand in eine 6:4-Führung drehen, verlor diesen aber letztlich mit 6:11. Im zweiten Durchgang gab es starke Aktionen von beiden Teams, am Ende zog der SVT mit 7:11 den Kürzeren. Im dritten Satz hielt der SVT bis zum 5:5 gut mit. Dann leistete sich Tannheim aber zu viele Fehler. Calw holte sich den Durchgang mit 11:5 und damit den Sieg.

Das zweite Spiel des SV Tannheim gegen den TSV Gärtringen, direkter Konkurrent im Abstiegskampf, begann schleppend. Dann verlor der SVT mit 3:7 den Anschluss. Nach einer Auszeit drehte Tannheim aber auf und glich zum 8:8 aus. Der SVT schnupperte nun Morgenluft. In der Folge schenkte sich beide Teams nichts – Tannheim gewann nicht zuletzt durch Gärtringens eigene Fehler den Satz mit 14:12. Diesen Schwung wollten die Tannheimerinnen mitnehmen, was jedoch misslang. Vor allem Gärtringens kurze Angaben machten den SVT-Frauen schwer zu schaffen: Gelang die Abwehr, erfolgte zu wenig Druck im Angriff. Lange Ballwechsel, die am Ende an Gärtringen gingen, zermürbten die Moral der Tannheimerinnen. Konnte der SVT-Angriff punkten, patzte die Abwehr. Dieses Muster zu durchbrechen gelang dem SVT nicht. Ein strategischer Wechsel von Caro Reisch aus der Abwehr auf den Schlag brachte dann neuen Schwung. Dennoch ging auch der vierte Durchgang an Gärtringen und der TSV gewann mit 3:0-Sätzen (11:4, 11:4, 11:7). Die Tannheimerinnen wollen die freie Zeit nun dazu nutzen, sich zu erholen, um im neuen Jahr wieder neu anzugreifen.