Betrunkener Rollerfahrer stürzt bei Tannheim

Ein Rollerfahrer ist am Samstagnachmittag zwischen Egelsee und Oberopfingen betrunken mit seinem Fahrzeug gestürzt. Die Polizei nahm den 68-jährigen Fahrer, der laut Bericht stark alkoholisiert war, in Gewahrsam. Laut Polizeibericht wurde am Samstag gegen 15.15 Uhr der Polizeidienststelle ein Betrunkener gemeldet. Dieser versuchte auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Egelsee und Oberopfingen mehrfach, auf seinen Roller zu steigen. Polizeibeamte fuhren zu der gemeldeten Stelle und trafen dort einen 68-jährigen Mann an. Er war stark alkoholisiert und trat sofort aggressiv gegen die Polizeibeamten auf. Die Polizisten fesselten den Fahrer mit Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam. Einen Alkoholtest konnten sie an ihm nicht mehr durchführen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann von Kirchdorf nach Memmingen zum Einkaufen gefahren war. Auf dem Rückweg hatte er die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war gestürzt. Die Polizei vermutet als Ursachen die Alkoholisierung und die schwere Einkaufstasche des Mannes. Die Polizei Biberach führt die Unfallermittlungen durch und sucht Zeugen, denen der Rollerfahrer aufgefallen ist. Diese können sich unter der Telefonnummer 07351/4470 bei der Dienststelle melden.