Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstag einen Unfall verursacht. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 7 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW auf der B 312 in Richtung Autobahnzubringer Berkheim. Er verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Kirchdorf und bog nach links in Richtung Oberopfingen ab.

Ein Bus kam von rechts aus Richtung Egelsee. Dieser hatte Vorfahrt. Der 33-Jährige übersah den Bus und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem BMW-Fahrer. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Nun sieht er einer Strafanzeige entgegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.