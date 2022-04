Benefizkonzert für die Kirchensanierung

Der Musikverein Tannheim und die katholische Kirchengemeinde St. Martin veranstalten am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr ein Kirchenkonzert. Die Einnahmen sind für die Renovierung des Gebäudes bestimmt. Denn wie der Musikverein mitteilt, seien an der Kirche umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Vor allem die Instandsetzung der Regenwasserableitung und des bestehenden Sickerschachtes, die Ertüchtigung des Gewölbes über dem Kirchenschiff, die Reparatur der Kirchenfenster, sowie neue Elektroinstallationen, Bankheizung, und Innen- und Außenputz sollen gemacht werden. Laut Musikverein soll die Kostenplanung bei über 1,2 Millionen Euro liegen. Zur Finanzierung werden 50.000 Euro an Spenden benötigt. Der Musikverein versuche mit dem Konzert seinen Beitrag zu leisten, weil „Musik verbindet“. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.