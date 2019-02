Bekifft – Polizei stoppt berauschten Fahrer

Beamte der Polizei Biberach haben am Samstag gegen 21.51 Uhr in Tannheim in der Ulmer Straße einen 19 Jahre alten Seatfahrer kontrolliert.

Den Beamten fielen, wie die Polizei mitteilt, Anzeichen an dem jungen Mann auf, die darauf hindeuten, dass er unter Drogen stand. Ein Urintest bestätigte die Vermutung der Polizei. Aus diesem Grund wurde bei dem 19-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Da bei dem Mann zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden wurde, erwarten ihn nun Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Besitzes von Betäubungsmitteln und beim Landratsamt Biberach wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.