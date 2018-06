Bakterien im Trinkwasser: Jetzt wird gechlort

Das Trinkwasser in einem der beiden Versorgungsnetze der Gemeinde Tannheim wird ab Freitag, 22. Juni, gechlort. Seit Dienstag dieser Woche müssen die Tannheimer ihr Leitungswasser aufgrund einer Verkeimung abkochen. Die Ursache für die Verunreinigung ist laut Landratsamt unklar. Die Gemeinde Tannheim und das Gesundheitsamt suchen nach dem Auslöser.

Mittlerweile steht fest, dass die Problematik von einem der beiden Ortsnetze ausgeht. Das entsprechende Ortsnetz wird deshalb ab Freitag gechlort. Da eine Querverbindung in das zweite Ortsnetz bestand, die bereits unterbrochen wurde, bleibt das Abkochgebot für die Gesamtgemeinde aber bis auf Weiteres bestehen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob auch im zweiten Netz eine Chlorung notwendig wird oder ob das Abkochgebot dort ohne weitere Maßnahmen beendet werden kann.

In den Straßen, in denen ab Freitag das Wasser gechlort wird, kann es durch die Zugabe von Chlor zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen, die aber laut Landratsamt unbedenklich sind. Folgende Straßen sind betroffen: Allgäustraße, Alpenstraße, Am Goldberg, Bergweg, Enzianstraße, Erdbirnweg ab Hausnummer 4, Friedhofstraße ab Hausnummer 16, Grüntenstraße, Hauptstraße ab Hausnummer 85 und Panoramaweg. Bis ein ausreichender Chlorgehalt erreicht ist, bleibt auch hier das Abkochgebot bestehen. Sobald nicht mehr abgekocht werden muss, werden die Bürger informiert.

So funktioniert das Abkochen und die Chlorung:

Abkochen: Betroffene sollten das Wasser einmalig sprudelnd Aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen. Für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte nur abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Nicht abgekochtes Trinkwasser kann zum Beispiel für die WC-Spülung genutzt werden.

Chlorung: Chlor ist ein Desinfektionsmittel, das in der Trinkwasseraufbereitung zum Einsatz kommt. Es ist in der von der Trinkwasserverordnung erlaubten Konzentration für den menschlichen Genuss laut Informationen des Landratsamts unbedenklich. Die desinfizierende Wirkung kann verschiedene biologische Prozesse beeinträchtigen, wie zum Beispiel das Brauen von Bier. Für Aquarien ist gechlortes Wasser zudem ungeeignet.