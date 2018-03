Baby- und Kinderbasar in Tannheim

Im Dorfgemeinschaftshaus in Tannheim gibt es am Samstag, 3. März, zwischen 12.30 und 14.30 einen Baby- und Kinderkleiderbasar. Es wird Frühjahrs- und Sommerbekleidung an diesem Tag verkauft. Die Annahme erfolgt am Freitag, 2. März, von 15 bis 17 Uhr, die Abholung dann tags darauf zwischen 18 und 18.30 Uhr. Verkaufsnummern werden ab Samstag, 17. Februar, 8.30 Uhr, unter Telefon 08395/7889 vergeben. Helfer mögen sich unter Telefon 08395/911922 oder 08395/482008 anmelden. Die Annahmegebühr beträgt einen Euro, zehn Prozent des Erlöses werden für den guten Zweck einbehalten.